Luigi Turci: “Ballardini paga il cambio di proprietà, D’Aversa lo scotto del cambio con Ranieri”

Riguardo al difficile momento di Genoa e Sampdoria, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Luigi Turci, ex portiere blucerchiato, nonché ex preparatore degli estremi difensori del club medesimo, nell’ambito dello staff di Marco Giampaolo. Ti stupisce vedere la “tua” Sampdoria così in basso in classifica? “Non è una delle situazioni più rosee. Sei punti in classifica sono troppo pochi!”. Volendo fare una proiezione di classifica? “Siamo a un quarto del campionato. Logico che, se si continua così, la media è da retrocessione. Ma questo riguarda tanto Samp, quanto Genoa”.