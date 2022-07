“Ma tu lo sapevi?”, il derby fa ancora sorridere Audero e i tifosi della Samp…

La vittoria nel Derby della Lanterna con il rigore parato da Emil Audero lo scorso 30 aprile viene ancora celebrata dai tifosi della Sampdoria. Il tiro calciato da Mimmo Criscito e bloccato dal portiere blucerchiato ha di fatto determinato la retrocessione del Genoa in Serie B.

Ed è proprio il grande tormentone dell’estate che è stato girato ad Audero da parte di una tifosa della Sampdoria salita a Bogliasco per il primo allenamento: "Ma toglimi una curiosità, tu lo sapevi?". Inevitabile la risata di Audero.

Il riferimento è al derby che il Genoa vinse nel 2011, mandando in B la Sampdoria in quella circostanza. L'autore del gol, Boselli, non lo sapeva...si disse...Sul tema i tifosi blucerchiati incassano la risata del portiere italo-indonesiano, dopo che nei mesi scorsi la hit sampdoriana dell'estate era stata usata anche sul conto di Sabiri, autore del gol della vittoria nel derby di fine aprile.