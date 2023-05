Mauro Boselli, l’uomo del derby di Genova segna ancora: e l’avversario perde un dente…

L'Estudiantes de La Plata ha battuto il Tacuary 4-0 in Paraguay e si è qualificato per il turno successivo della Copa Sudamericana. Il fatto curioso nel duello giocato allo stadio Defensores del Chaco è avvenuto dopo un quarto d'ora in cui le due squadre erano ancora sullo 0-0. Leonardo Godoy manda un cross in area alla ricerca del colpo di testa di Mauro Boselli, l'ex genoano che mandò in B la Samp in un derby di Genova del 2011. Boselli, in questa partita di Libertadores non è riuscito a colpire la palla di testa e per di più ha preso un colpo da Edgar Benítez.