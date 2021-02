Mazze e i bastoni a 7 giorni dal derby: ultras Genoa e Samp, giù botte nel centro della città

Ultras genoani contro "colleghi" sampdoriani: un appuntamento concordato tra le due tifoserie? I due gruppi hanno dato vita allo scontro con mazze e bastoni a sette giorni dal derby, ieri attorno alle 19.30 a Genova in via Casaregis, nei pressi...

Non è la prima volta che le parti più violente delle due tifoserie, si danno "appuntamento": come in via Fereggiano degli anni '90, fino al settembre scorso in piazza Solari, a San Fruttuoso, quando un gruppo di genoani assalì alcuni doriani fermi in piazza Solari. Al centro del contendere, in tempi più recenti, la supremazia dei colori di scalinata Montaldo, a pochi metri dallo stadio, che le due tifoserie, a colpi di vernice, si contendono da sempre come ad affermare la propria esistenza e superiorità sugli avversari.