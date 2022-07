Mercato Samp, Lanna: “Ekdal? Stiamo decidendo – Candreva? Qualcuno andrà via”

Il presidente blucerchiato Marco Lanna ha incontrato stampa e tifosi alla presentazione di Samp City e ha fatto il punto su cosa manca al mercato della squadra di Giampaolo: "Manca un centrale, visto che abbiamo solo Ferrari, Colley e Murillo. Poi manca un centrocampista, visto che Ekdal non ha rinnovato. Abbiamo bisogno in queste due zone del campo. Giampaolo conosce la situazione, ci aiuta nella scelta dei giocatori e dice la sua quando gli presentiamo qualcosa. Ma tutto dipende dai costi. Cerchiamo di fare il massimo con quello che abbiamo. Ekdal? Stiamo decidendo e nei prossimi giorni ci saranno novità”.

Quanto sono importanti i rinnovi di Quagliarella e Rincon? “Fabio può dare molto sia come giocatore, visto che è integro e si allena al massimo, che come esempio per i giovani. Può aiutarci dentro e fuori dal campo. Rincon sta bene, l’anno scorso ha fatto diversi ruoli e in campo si sente. È un esempio e ci sembrava giusto rinnovargli la fiducia. Quando è arrivato qualcuno aveva dubbi ma ci ha dato una grossa mano. Per noi è importante. Damsgaard e Gabbiadini come nuovi acquisti? Mikkel può dare tanto, speriamo che torni a essere quel giocatore che abbiamo visto due anni fa”.