Mobilitazione derby: tutti i tifosi del Genoa in piazza De Ferrari

I tifosi vogliono vincere il derby, Sheva recupera alcuni giocatori...

Questo il contenuto del comunicato diffuso via social dalla Gradinata Nord: "Il 9 Dicembre alle ore 18.30 appuntamento in piazza De Ferrari. Raggiungeremo in Corteo NH Hotel al Porto Antico, per caricare la squadra. In un momento così difficile, il nostro Genoa ha bisogno di tutti noi, facciamo vedere chi sono i Genoani. Genova è solo rossoblu!”. Per quanto riguarda le notizie di campo, Criscito potrebbe farcela anche dal primo minuto. Anche Kallon punta al ritorno tra i disponibili e ci tiene in modo particolare visto i tanto derby giocati in particolare nella Primavera di Chiappino. Sturaro invece sicuramente ci sarà e potrebbe giocare visto che ha saltato la Juve solo per un affaticamento, così come Badelj che aveva un po' di febbre. Intanto Maksimovic è tornato in gruppo dopo oltre due mesi di stop. Il difensore serbo è in ritardo sulla tabella di marcia, ma, come conferma Primocanale Sport, per via della sua condizione che non è ancora quella ideale.