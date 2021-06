Napoli, Quartieri Spagnoli: Mimmo Criscito e figli davanti al murale “Figlio del Vesuvio”

Anche Alessio Romagnoli fa gli applausi su Instagram al murale del capitano del Genoa

Da ormai un paio di anni nei Quartieri Spagnoli di Napoli campeggia un murale dedicato a Domenico Criscito, capitano del Genoa che in questi giorni ha fatto ritorno in Campania per trascorrere un po’ di giorni con il resto della famiglia. “Figlio del Vesuvio” è la scritta dedicata a Mimmo, che nelle scorse settimane ha annunciato via social: presto papà per la terza volta.