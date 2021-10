Non solo Genoa ma un network: 777 Partners sul Siviglia e su un club inglese

Cosa bolle in pentola oltre il Grifone...

777 Partners sta studiando la messa in atto di una “storica alleanza” fra club appartenenti ai principali campionati d’Europa. A scriverlo è il portale Off The Pitch, specializzato in calcio e business, in un lungo approfondimento dedicato al Genoa, ad Andres Blazquez e al gruppo statunitense che ha acquisito la società nelle scorse settimane. Si legge di una possibile cooperazione con il Siviglia, così come il fatto che i nuovi proprietari del Genoa avrebbero già messo nel mirino una squadra inglese come prossimo obiettivo.