Non solo Samp, il derby a distanza: i tifosi del Genoa vogliono riprendersi la città

Lo Zena non si ferma, prorogata la campagna abbonamenti

Nonostante la retrocessione in Serie B, il Genoa ha intenzione di aumentare la temperatura del Luigi Ferraris facendo impazzire la città con decibel e colori.

I sostenitori stanno rispondendo in massa, dando prova del loro amore per il rosso ed il blu. Il club più antico del mondo ha voluto ringraziare i tifosi con un comunicato: "Tutta la società desidera ringraziare i tifosi rossoblú per la loro dimostrazione d'amore nei confronti del Grifone". Quando si dice oltre la categoria.