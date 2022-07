Nuove maglie Samp: occhio a quella di Audero dopo il rigore del derby…

La maglia del portiere è turchese a girocollo e caratterizzata da una fascia sui fianchi con grafica geometrica e il Macron Hero bianco, ripetuto in verticale. Al centro spicca lo scudo di San Giorgio e più in alto sul petto di nuovo il logo del brand italiano e a sinistra lo stemma della Sampdoria. I pantaloncini turchesi sui fianchi riprendono la grafica geometrica presente sulla maglia.

La Home, la maglia più bella del mondo, si presenta con la tradizionale casacca blucerchiata blu royal con le quattro bande orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca, al centro della maglia e presenti anche sul retro. Il collo è a V in maglieria con dettagli blucerchiati e il backneck è personalizzato con i colori della maglia e la scritta in dialetto genovese Pe Zêna e pe Sàn Zòrzo (Per Genova e per San Giorgio), motto della Serenissima Repubblica genovese.

La maglia Away è bianca a girocollo con bordi blucerchiati anche sui polsi delle maniche. Particolarmente ricercata ed elegante la grafica che caratterizza la maglia da trasferta che in total white in tinto pezza, presenta in mezzo al petto la fascia blucerchiata in tecnica emboss che provoca l’effetto pieno-vuoto con al centro la patch con lo scudo di San Giorgio.