Ok del giudice: anche Portanova a Neustift, Genoa contro due squadre austriache

Lunedì a Neustift, sede del ritiro del Genoa, ci sarà anche Manolo Portanova. Il centrocampista rossoblù, agli arresti domiciliari dall’8 giugno scorso con l’accusa di presunta violenza sessuale di gruppo per una vicenda avvenuta a Siena, è stato autorizzato dal Gip Jacopo Rocchi per partecipare al raduno della squadra. Il giudice ha motivato la decisione “per evitare la rescissione del contratto”.

Manolo Portanova nell'Italia Under 20 (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Nel frattempo, sono state ufficializzate le date delle prime due amichevoli del Genoa in ValStubai, a cui si aggiungerà quella del 31 luglio a Magonza contro i padroni di casa del Mainz. La Rappresentativa locale sarà affrontata dal Genoa nella giornata di sabato 17 luglio, mentre il Wacker Innsbruck affronterà il Genoa nella giornata di mercoledì 21 luglio. In entrambi i casi squadre in campo alle 17.00.