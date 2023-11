Per i genoani è stato l’eroe del derby: Mauro Boselli a 38 anni lascia il calcio giocato

Mauro Boselli ha militato sei mesi nel Genoa, nella seconda parte di stagione 2010/11, disputando 7 partite e segnando 2 gol, tra cui quello decisivo al 97' in un derby contro la Sampdoria, che significò retrocessione per i blucerchiati.

Per lui anche un'altra avventura in Italia, con la maglia nel Palermo tra gennaio e giugno 2013 con 8 presenze e nessuna rete. Ha vestito anche la maglia della Nazionale argentina per 4 volte, andando in gol una volta.

Nel lungo testo scritto da Mauro, non viene citato specificatamente il Genoa, ma lui parla dell'onore "di aver giocato due anni in Europa". Poi Boselli sottolinea l'affetto ricevuto dagli spalti della Neo Química Arena, con la maglia dei brasiliani del Corinthians ma non solo: "Prima il Corinthians e poi il Cerro Porteño, due grandi squadre in America, con tifosi molto appassionati dove in poco tempo mi hanno dato tutto il loro amore e ho avuto la gioia di essere campione”.