“Presto di nuovo in gruppo”, Criscito riscalda il cuore di tifosi del Genoa

Ballardini, buone notizie durante la sosta

C'era un certo timore per la distorsione alla caviglia (con annessa lesione capsulo-legamentosa) che capitan Criscito aveva rimediato nella trasferta contro la Salernitana, nella partita persa di misura dal Genoa.

“Presto in gruppo con la squadra” ha invece scritto lo stesso Domenico Criscito sul suo profilo Instagram da cui è tratta la foto che lo ritrae con il pallone. In effetti il Mimmo caro ai genoani è tornato a lavorare con il pallone al Signorini di Pegli e il suo entusiasmo è un altro segnale positivo in vista del recupero totale.