Primavera derby: sabato la Samp capolista ospita il Genoa in gran forma

Primavera 1: faccia a faccia sabato fra Sampdoria e Genoa

Sabato alle 15 torna in scena Samp-Genoa, il derby della Lanterna per il campionato Primavera 1. I ragazzi del Genoa di Luca Chiappino, dopo la vittoria sulla Roma capolista, affronteranno la Sampdoria a Bogliasco che ha agganciato proprio i giallorossi in testa alla classifica. All’andata, vittoria dei rossoblù, oggi quinti in graduatoria con 8 punti in meno rispetto ai blucerchiati, per 1-0. L’arbitro del match sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, con assistenti Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto e Roberto Fraggetta di Catania.