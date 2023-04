Questura, Samp-Spezia derby ligure ad alto rischio: per colpa del rientro dei genoani…

Che giornata sabato 23 aprile 2023 per il calcio ligure! Samp e Spezia rischiano la retrocessione, mentre il Genoa pregusta il ritorno in Serie A.

Sabato 23 Cittadella-Genoa, con i grifoni favoriti, inizierà alle 14.00. Per i tifosi genoani tutto il tempo di tornare in città prima dell'inizio di Sampdoria-Spezia fissato per le 20.45.

Già ci sono tensioni fra blucerchiati e aquilotti, come confermano gli scontri di Spezia-Sampdoria 1-0 al Picco del gennaio 2022, ma il rientro dei tifosi genoani in città inocula altri rischi per l'ordine pubblico. Per questo la Questura di Genova ha dichiarato ad alto rischio la sfida fra sampdoriani e spezzini sabato sera...