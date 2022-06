Reazione a catena e derby: La squadra di Genova? La Sampdoria! E il Genoa…?

“Qual è la squadra di Genova?“. La risposta: “La Sampdoria“. Il siparietto è andato in onda su Rai 1, all’interno del programma televisivo Reazione a Catena. Il concorrente non ha avuto alcun dubbio. Il video è stato ripreso e modificato anche dai profili social del club blucerchiato. Con una didascalia breve ma efficace: “Troppo facile“.

Niente Genoa dunque nella risposta, dopo la retrocessione in Serie B dei rossoblù. La gag catalizza ancora di più le attenzioni dei tifosi della Sampdoria, che non riescono a smettere di festeggiare. Lo testimoniano le bandiere con la parata del rigore, nel derby, di Emil Audero ancora in vendita, come conferma ClubDoria46.it.