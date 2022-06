Sabiri come Boselli, il corriere sfotte: la moglie di Criscito “Sei proprio intelligente…”

Il ricordo di Boselli fa ancora eco dalle parti di Marassi, i tifosi del Genoa da quel famoso 2011 hanno nel coro “Boselli non lo sapeva” il loro cavallo di battaglia, perché in barba alle voci di un presunto accordo, l'attaccante di Buenos Aires ha messo a tacere tutti quanti. Ma tutto questo adesso è stato rispolverato per Sabiri, l'attaccante sampdoriano che con la sua rete nel derby del 30 aprile scorso ha di fatto sancito la retrocessione del Grifone.