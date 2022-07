Samp, Augello: “Giampaolo ci motiva, dobbiamo giocare più tranquilli…”

In ritiro si parla di calciomercato? Augello a Sky Sport: "Si parla di tutto ma poi quando si gioca a carte ognuno vuole vincere anche lì…La stagione appena passata? Sicuramente abbiamo sbagliato tanto ci siamo trovati in difficoltà soprattutto all’inizio anche se affrontavano le partite nel modo giusto abbiamo fatto buone partite anche se poi non arrivavano punti; poi quando entri in quelle situazioni un po’ difficili non è facile uscirne. Poi abbiamo cambiato allenatore, altre difficoltà per adattarsi al nuovo gioco; non è facile ma anche se eravamo in difficoltà siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che sicuramente non era quello che ci eravamo prefissati a inizio anno ma è l’obiettivo che poi bisognava raggiungere in corsa non è mai facile uscire da quei momenti, noi ce l’abbiamo fatta e l’obiettivo minimo lo abbiamo raggiunto quindi bene così e ora dobbiamo svoltare e fare una stagione con meno pensieri più tranquilla e provare a divertirci un po’ di più…".