Samp, Corrado Tedeschi: “Chi ci allenerà? Perché abbiamo fatto scappare Ranieri…?”

L'incognita numero uno della Samp riguarda il nome del prossimo allenatore

La situazione tecnico e societaria della Sampdoria preoccupa. Corrado Tedeschi , grande tifoso blucerchiato non nasconde le sue paure sul futuro della guida tecnica blucerchiata: "Questa Samp ha fatto scappare un signor allenatore come Ranieri e Giampaolo non guadagna molto meno. Per cui viene fuori una totale mancanza di programmazione".

Corrado Tedeschi in passato è sempre stato molto ottimista sul possibile arrivo di Gianluca Vialli in società, ma ora: " Ormai è entrato nel giro meraviglioso di Mancini in Nazionale, sta benissimo. Vialli poteva venire, ma quelli con lui non erano filantropi, erano affaristi e non si sono messi d’accordo. Ora sta bene là dov’è. Bisogna vedere se qualcuno vuole comprarci. La Samp vale i suoi debiti, circa 130 milioni. So per certo che Ferrero ha rifiutato proposte valide anche dall’estero, ma non so i motivi. C’è stata una proposta anche di Vialli, ma a lui non va bene. Sta arrivando alla fine con la situazione legale, quando sarà costretto a vendere".