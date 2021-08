Samp e Genoa, nel derby dei vaccini vincono tutti

Tanti casi Covid avevano colpito in passato la Genova del pallone. Adesso la seconda dose di vaccini ha messo d'accordo blucerchiati e rossoblù

A ringraziare le due squadre per essere testimonial della campagna vaccinale l'assessore regionale con delega allo sport Simona Ferro e il presidente della Regione Giovanni Toti: "Rivali in campo, uniti nella lotta al Covid. I giocatori di Genoa e Sampdoria hanno ricevuto la seconda dose di vaccino all'ospedale San Martino di Genova - ha scritto sulla sua pagina Facebook Toti - Abbiamo voluto ringraziarli per essere importanti testimonial della nostra campagna vaccinale. Questo derby lo hanno vinto tutti".