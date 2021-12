Samp, Gabbiadini e il suo ginocchio: prima preoccupa, poi si allena

Dolore al ginocchio contro il Venezia, ma questa mattina Manolo ha fatto allenamento di scarico.

Ore non particolarmente felici in casa Sampdoria, non solo il pareggio subito nel finale contro il Venezia ma anche per le condizioni di Manolo Gabbiadini, l'uomo derby dei blucerchiati. Uscito anzitempo nel corso della sfida del Ferraris contro i lagunari, Gabbiadini avrebbe accusato un leggero dolorino sulla parte retrostante del ginocchio.