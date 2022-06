Samp, i saluti a Paolo Viganò: anche la comunicazione a Marangon

La nota ufficiale: "L’U.C. Sampdoria comunica che il 30 giugno p.v. terminerà il rapporto di collaborazione con Paolo Viganò. A Paolo vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni con professionalità e abnegazione, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della sua vita umana e professionale. Nel contempo la società informa che il ruolo di direttore della comunicazione è stato affidato ad interim, a partire da oggi, ad Alberto Marangon, che manterrà invariate le altre funzioni all’interno dell’azienda". Il commento di ClubDoria46.it: "Un ritorno necessario dopo un’annata difficile non solo in campo ma anche a livello comunicativo. Troppi passi indietro, pochi in avanti…".