Samp incompiuta, pari con l’Udinese e gelo: Ferrero solo un saluto, niente confronto con la squadra

Sampdoria, Massimo Ferrero deluso dal pareggio con l’Udinese

La partita contro l’Udinese lascia la sensazione di una Sampdoria ancora incompleta. La squadra di Roberto D’Aversa ha alternato ottime cose, come la rimonta e il carattere, a cose meno belle come la mancanza di attenzione una volta raggiunto il 3-2. Una sola vittoria nelle prime sette non è un buon bottino, anche se i blucerchiati hanno affrontato ben quattro big.

La partita ha lasciato l’amaro in bocca anche a Massimo Ferrero. Il presidente della Sampdoria, che viene da una settimana difficile in cui ha interrotto il rapporto con Carlo Osti dopo un mese di gelo, non ha nascosto il malcontento. Dopo la partita, infatti, è passato negli spogliatoi solo per un breve saluto, nella ricostruzione di ClubDoria46.it, senza soffermarsi a parlare con la squadra come fa di solito. La sosta, come confermato anche da D’Aversa, servirà alla Sampdoria, che perderà sei nazionali, per raccogliere le idee e recuperare gli infortunati. Manolo Gabbiadini e Valerio Verre sono sulla buona strada e dovrebbero rientrare dopo la sosta, quando i blucerchiati saranno attesi dal Cagliari. Contro i sardi dell’ex Mazzarri servirà una vittoria per dare una svolta a questo campionato.