Samp, lo storico gol del “Marziano” Alviero Chiorri: 40 anni fa a San Siro contro il Milan

22 marzo 1981-22 marzo 2021: nessuno nella Genova blucerchiata dimentica il cameo di Alviero Chiorri a San Siro

Marzo è un mese speciale per Alviero Chiorri, e non solo perchè il giorno 2 è stato quello del suo compleanno. Ma anche perché il 22 marzo 2021 è il giorno del 40esimo anniversario dello storico gol realizzato in campionato contro il Milan a San Siro nella stagione 1980/81, che valse la vittoria per la formazione blucerchiata. Alla Sampdoria dalla stagione 1975/76, Chiorri restò sotto la Lanterna fino al campionato 1983/84 mettendo a segno ben 32 reti tra Coppa Italia, Serie A e B.

Nel suo libro ha scritto Stefano Rissetto di quel gol a San Siro contro i rossoneri: "Visto dall'alto non smetteva mai di volare quel pallone, come un rondone condannato a non toccare terra. Fu un attimo e in quell'attimo parve di sentire il fruscio della rete, quell'attimo oggi compie quarant'anni. Bisogna quindi averne cinquanta almeno, quando dici: il gol di Chiorri. E capisci. Non serve altro. Il minuto era il 62. Ma non hanno senso i minuti, quando si parla di quarant'anni e di quel che ci è finito dentro, cioè - parlo per chi c'era - la gran parte delle nostre vite. I migliori anni della nostra vita. La storia che quel giorno davvero cominciava, il sospetto che l'impossibile - come vincere a Milano - sbloccasse tutto il resto del reale".