Samp, questa volta niente derby: Manolo Strimpelli canta solo per Luca Vialli…

L'ha scritta Manolo Strimpelli che spesso in passato si è fatto sentire anche per i derby genovesi vinti dai blucerchiati. L'arrangiamento è stato curato da Aldo De Scalzi.

"È una ballad - spiega Strimpelli - una canzone vecchia maniera per intenderci, senza autotune o altre stregonerie simili, un pezzo viscerale e rigonfio di sentimento, dedicata al più grande di tutti e che vede come protagonista il molo, luogo simbolo del tributo, della memoria ma anche dell' incontro. Sono felice che sia piaciuta ad Aldo, oltre che un amico lo ritengo uno dei più talentuosi musicisti italiani, ha vinto 3 David di Donatello per le sue colonne sonore e condividere un lavoro con lui per me è motivo di grande soddisfazione, il suo arrangiamento è di grande qualità, sensibilità e gusto".