Samp, Riccardo Silva benedice l’alleanza Radrizzani-Al Khelaifi: il dromedario contro il Genoa nel derby?

I genoani ridacchiavano sulle trattative qatariote per la Samp: ma visti gli ultimi sviluppi, meglio stare in campana...

La Sampdoria potrebbe essere anche un po’ qatariota. Il club in questi giorni sta cercando nuovi investitori per evitare il fallimento della società. Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United in odor di retrocessione, nelle ultime ore sembra essere il serio candidato per risollevare le sorti della Samp. L’Equipe svela che con lui, con una quota di minoranza, potrebbe esserci Al-Khelaifi, attuale presidente del Paris Saint Germain.