Samp, Sergio Volpi: “Il derby azzera tutto, l’emozione è forte e conta solo la testa”

A pochi giorni dal derby della Lanterna l'ex blucerchiato, intervistato da "Quelli che la Samp", si lascia andare ad alcune sensazioni, scommettendo tutto sulla Samp

Tutto è quasi pronto per il derby della Lanterna. Il match, vinto dai blucerchiati nella gara di andata per 2-0, si prepara ad essere vissuto dai tifosi ed appassionati ancora una volta in solitaria. Da un anno a questa parte la triste realtà legata al Covid ne ha modificato le modalità di approccio ma non di certo la percezione e l'enfasi con cui l'evento viene vissuto. A tal proposito si è espresso Sergio Volpi, ex centrocampista blucerchiato, fermo nella convinzione dell'ennesima vittoria sampdoriana:

"La Samp la vedo bene. Un mese fa pensavo potesse essere la sorpresa del campionato e continua ad avere l’organico per fare bene. Penso che in queste gare conti molto la testa. Nel derby tutto si azzera e diventa difficile. Chi mette in campo la testa giusta e le cose preparate in settimana vince. Bisogna scendere in campo con la grinta giusta. Se non ci fossimo trovati in questa situazione, sicuramente sarei andato a vedere questo derby in gradinata. Ero già d’accordo con amici. L’emozione del derby è molto forte. Prima sul rettangolo verde dove vedi la gente intorno a te che ti da una carica eccezionale. Poi quando vai in mezzo a loro ti rendi conto della passione e dell’amore per la squadra. Il ruolo del regista? Rispetto ai miei tempi è cambiato il calcio. Il regista puro non lo hanno in tanti, a parte Verratti e Jorginho ne vedo pochi. Il vero regista non esiste più. Il Pirlo della situazione non esiste più. Chi fosse il migliore? È sempre stata una scelta del mister. Angelo Palombo, alla fine, ha meritato di prendersi quel posto. Lo ha dimostrato la carriera".