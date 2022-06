Sampdoria, alla ricerca di un compratore prima della fine del mercato: “C’è interesse per il club”

Il dopo Ferrero continua a tenere banco in casa Samp: "Abbiamo iniziato due settimane fa a sondare il mercato. Il 90% dei soggetti è estero, matrice americana. Ci sono europei dalla Spagna, altri dagli Stati Uniti e uno dal mondo arabo. L’interesse c’è, il calcio italiano attira, ora è da vedere se riusciamo a finalizzare in tempi rapidi un’operazione che soddisfi il trust che gestisce la Samp. L’auspicio è identificare un soggetto prima della fine della campagna acquisti. Molto spesso parliamo di consorzi, i soggetti maggiormente accreditati sono americani".

Sempre a Gr Parlamento le altre dichiarazioni dell'ad Samaja, riprese da SampdoriaNews24.com e da Sampgazzetta.it: "Noi come Lazard abbiamo lavorato con Moratti quando ha venduto a Thohir e poi Zhang, ma anche con Berlusconi per la cessione a Yonghong Li. Ora stiamo lavorando per la cessione del Palermo a Mansour, con il City Football Group".