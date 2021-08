Sampdoria, i tifosi portano il derby della scalinata anche a…..Chiavari

I colori del cuore, i colori della città...

Nel corso dell'estate, la scalinata di largo Pessagno a Chiavari è stata dipinta con i colori della Sampdoria. Le scale che, costeggiando la piscina Mario Ravera, portano verso via Mafalda di Savoia sono diventate blu, bianche, rosse e nere. La polizia municipale di Chiavari hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Lo scorso 1 aprile infatti era stata pitturata con i colori della Sampdoria l’aiuola di via Colonnello Franceschi.