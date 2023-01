Sampdoria, la favola dello scudetto 1991 diventa un libro per bambini

"C'era una volta la Samp", edito da Blucerchiando, racconta la storia di Roberto e Luca, due bambini con la passione per il pallone che realizzano il loro sogno grazie all'aiuto di nonno Vuja, del signor Paolo e di tanti amici. Un viaggio emozionante

Si intitola "C'era una volta la Samp" il libro per bambini ispirato allo scudetto vinto dalla Sampdoria nella stagione 1990/1991. Due piccoli amici e una grande passione in comune: il pallone. Roberto e Luca sognano di giocare e vincere nel campetto di quartiere, ma i bambini più forti sembrano imbattibili. Due piccoli amici e una grande passione in comune: il pallone.

L'arrivo di nonno Vuja, del signor Paolo e di nuovi compagni trasformerà il loro sogno in realtà

Una fiaba moderna che ripercorre e omaggia la storia della grande Sampdoria scudettata di Mancini, Vialli, Boskov e Mantovani. Un racconto per piccoli tifosi: l'importanza dell'amicizia e l'insegnamento a non smettere mai di credere nei propri sogni.

“Ero allo stadio quando la Sampdoria ha vinto lo Scudetto - spiega Chiara Giolito, illustratrice della fiaba per Blucerchiando - Nel 1991 ero piccola, ma l’emozione di mio padre mi ha trasmesso la felicità per una favola sportiva unica. Volevamo farla rivivere anche a chi non ha avuto la fortuna di essere lì quel giorno e di vedere una Sampdoria così forte. È stato divertentissimo rendere giocosa la storia di quella stagione, abbiamo voluto regalare anche a tutti i bambini di oggi la possibilità di vivere quel sogno. È un libro pensato per i bimbi ma anche per i genitori che, leggendo la fiaba ai loro piccoli, potranno rivivere quell’impresa magica, una favola che hanno vissuto davvero e che merita di essere raccontata per sempre”.

Il libro è stato pubblicato da Blucerchiando, network di riferimento del tifo blucerchiato che nei mesi scorsi aveva già pubblicato la biografia di Francesco Flachi "Una vita rovesciata", indicato da Amazon come uno dei libri più venduti in Italia nel 2022.