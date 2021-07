Sempre derby, il Museo del Genoa snobba la Samp: “Noi sì che abbiamo una lunga Storia…”

Genoa e Andrea Doria si sfidavano molti anni prima della nascita della Samp...

Il quiz del profilo Twitter del Museo del Genoa trae, da un semplice quiz, lo spunto per fare una battuta da derby. Foto in bianco e nero e la domanda: a quando risale questo derby? E a proposito, ci sarà un quiz anche sul prossimo derby di Serie A?

Quando il web manager si è accorto che non arrivavano risposte, ha svelato l'arcano: era un derby del 1919, vinto naturalmente dal Genoa, 5-1, ma non contro la Samp...bensì contro l'Andrea Doria...Il commento: non lo sapevate? Capita quando si ha una Storia particolarmente nulla, con riferimento alla nascita del Genoa nel 1893 e della Samp nel 1946...