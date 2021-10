Sergio Volpi: “Cagliari-Sampdoria sarà aperta ed equilibrata”

Sergio Volpi, ex sampdoriano, e l’obiettivo stagionale delle due squadre: "Salvarsi il prima possibile, per poi puntare a salire gradualmente”.

Riguardo all’imminente Cagliari-Sampdoria, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Sergio Volpi, ex calciatore blucerchiato, allenato da Walter Mazzarri proprio in quel di Genova, nel 2007-2008. Hai avuto Mazzarri alla Samp: credi sia l’uomo giusto per poter salvare il Cagliari? “Secondo me sì”. Per quali motivi? “Perché è molto preparato e, ovunque sia stato, ha fatto bene. Il Cagliari è in buone mani”.

Con Semplici invece non lo era? “Secondo me anche Semplici è un grande allenatore. Purtroppo contano sempre e solo i risultati del momento e, dopo appena tre partite, è stato esonerato”. Hai parlato di Mazzarri come l’allenatore giusto per risollevare il Cagliari: in virtù di quali ragioni tecnico-tattiche, più precisamente? “Mazzarri prepara molto bene le partite, studiando ogni singolo dettaglio. Secondo me farà molto bene”. Che partita ti aspetti tra i rossoblù e la tua ex Samp? “Aperta e combattuta. Il Cagliari è una rosa valida: non ha solo i calciatori tutti al 100%. La Samp invece ha espresso un bel calcio, ma ha raccolto meno di quello che ha seminato”.