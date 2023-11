Serie B, durissimi gli ultras Samp per il derby con lo Spezia: “Date i biglietti ai tifosi ospiti!”

Sampdoria-Spezia, gli Ultras: "Biglietti in ritardo e divieto agli ospiti, totale incompetenza". Al di là dalla rivalità divenuta incandescente, solidarietà per i sostenitori spezzini costretti all'incertezza assoluta sulla trasferta a Genova.

di Bruno Bertucci -

In Serie B è il momento del ritorno del derby ligure tra la Sampdoria e lo Spezia ma ancora vive incertezza sulla presenza - o meno - dei sostenitori ospiti. Al momento la vendita dei tagliandi non è ancora partita e tutto questo ha fatto imbestialire i tifosi doriani che accusano gli eventi in maniera perentoria.

Polemiche per la partitissima ligure

Il gruppo noto come Ultras Tito Cucchiaroni ha diramato un comunicato ufficiale in merito, indirizzato a CASM e Osservatorio: "Incompetenza, e ci sembra doveroso aggiungere totale. Totale incompetenza. Venerdì è in programma la partita Sampdoria-Spezia. Solamente questa mattina è partita la vendita dei biglietti ed esclusivamente per i tifosi di casa, per i tifosi ospiti chissà, forse si esprimeranno uno o due giorni prima per disincentivare il tifoso spezzino alla trasferta, rendendogli difficile l’organizzazione della stessa. Ora vi chiederete, ‘come è possibile tale ritardo?’ Semplice, il CASMS (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) e l’Osservatorio hanno tenuto e tengono tutti in ‘ostaggio’ (società di calcio e tifosi) perché non hanno ancora deciso come pronunciarsi sulla gestione dell’ordine pubblico. E pensare che c’era pure la pausa campionato… L’arroganza, oltre alla sopra menzionata totale incompetenza, dei personaggi che operano all’interno di questi organi (e che soprattutto fanno capo al Ministero degli Interni) è veramente senza limiti".

Accuse molto molto dure: "L’arroganza di pensate che tanto, noi tifosi, possiamo sempre e comunque permetterci di aspettare i loro comodi. Per quanto riguarda la totale incompetenza, questa fantozziana situazione è solo l’ennesima conferma di come CASMS e Osservatorio non siano adatti e non siano in grado di svolgere quello che dovrebbe essere il proprio lavoro: o non sono in grado di decidere, o vietano per non gestire, felici di aver fatto il loro sporco compitino. Questa gente, questa organizzazione, è quella che dovrebbe essere responsabile per l’ordine pubblico. Ha veramente senso? Non sarebbe arrivato il momento di mettere in discussione seriamente se ha una logica tenere in piedi questa organizzazione? Qualcuno faccia delle vere riflessioni, si faccia delle domande e magari provi anche a darsi delle risposte. A fare da contraltare a questo schifo, la nostra tifoseria che siamo certi venerdì sera sarà compatta, unita e forte, ancora una volta al fianco dell’UC Sampdoria”.

