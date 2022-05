Sinatra genoano? Il derby del Samp club New York: sciarpa blucerchiata sulla statua di the Voice

Il Sampdoria Club New York ha messo la sciarpa blucerchiata, al collo, sulla statua di Frank Sinatra nella Grande Mela. Ai piedi della statua sono stati messi dei palloncini e una torta.

Ma Frank Sinatra non era tifoso del Genoa? Si dice anche si fosse fatto seppellire con una cravatta rossoblù. Per questo il gesto del Sampdoria Club New York appare uno sfottò del gruppo yankee dei tifosi blucerchiati.