SLA, il furgoncino per Roberto è il grandissimo acquisto della tifoseria del Genoa

Gara di solidarietà per un furgoncino, fino a che il tifoso genoano non dovrà essere intubato

I tifosi del Genoa sono già stati colpiti duramente dalla Sla, come conferma la tragedia di Gianluca Signorini. Anche per questo motivo ma non solo, la tifoseria genoana è stata molto sensibile nell'organizzate nelle scorse settimane una raccolta fondi in favore di Gianni, un tifoso affetto da SLA. Il ragazzo comunica solo con gli occhi su di una tastiera, e ha espresso un desiderio finché non sarà intubato: vedere il mare e poter girare ancora una volta per la sua città. Il costo del furgoncino era di 6000 euro. La risposta è stata grandiosa. I tifosi hanno donato in totale oltre 14 mila euro. un grande risultato anche secondo Roberto Scotto, Fossa dei Grifoni, che è stato l'anima dell'iniziativa.