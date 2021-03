Sopraelevata blucerchiata, la risposta genoana: “Genova, la città che vi ospita”

La sosta genovese occupata dagli sfottò tra le due tifoserie, a partire dalla Sopraelevata.,.

Ieri è partito tutto dall'iniziativa degli Ultras Tito Cucchiaroni: la bandiera blucerchiata sulla Sopraelevata cittadina con i colori bliucerchiati e la scritta "Genova per noi". I commenti sui social dei tifosi sampdoriani erano stati: "Adesso i bibini cercheranno di copiarci". In dialetto genovese i bibini sono i polli, un modo come un altro per declassificare il grifone genoano, un po' come fanno i tifosi romanisti con l'aquila laziale derubricata negli sfottò a piccione. Rispetto a tutto questo sono arrivate le risposte della tifoseria genoana sui profili Facebook "Grifoni dal 1893" e "Ma che Genoa e i suoi grifoni". Qui i sampdoriano vengono chiamati "foresti" e "ciclisti".