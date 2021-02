Spensley e Scholler, due grandi genoani divisi dalla “Grande Guerra”

Oscar Schöller era conosciuto da più parti come “O maxelâ do Cricket”, il macellaio del Genoa, perché in campo era un calciatore rude, di forte temperamento, in stile Benetti per intenderci

Redazione DDD

Oscar Luis Schöller, mediano del Genoa militante nel periodo pionieristico in cui il club fondato da James Spensley dettava legge nel campionato italiano di football. Pianetagenoa1893.net ha intervistato Andrea Schöller, nipote del calciatore del Grifone: "Mio nonno nacque a Genova nel 1882 e vi morì nel febbraio del 1968, lo stesso anno in cui la mia famiglia si trasferì a Roma. Nel 1909 sposò una donna genovese d’origine svizzera. August Schöller, il papà di Oscar, nacque in Germania, nella Renania dominata dai napoleonici, e da bambino si trasferì a Livorno, uno dei maggiori porti dell’epoca prima della costruzione della ferrovia di Pisa, dove assimilò l’inflessione toscana. Oscar, orfano di madre suicida, visse in collegio a Losanna dove conobbe il “football”, si diplomò a Stoccarda e perfezionò il suo inglese in Inghilterra. Lì iniziò a giocare a calcio".

L’albo d’oro recita: Schöller due volte campione d’Italia con il Genoa: "Giocò dal 1901 al 1904. Quando mio nonno Oscar rientrò a Genova dopo gli studi in Inghilterra seppe dell’esistenza di una società di calcio fondata da inglesi: era il Genoa Cricket and Athletic Club. Schöller entrò direttamente in contatto con James Spensley che lo ammise nel sodalizio, già aperto agli stranieri. La Grande Guerra, tuttavia, mutò profondamente i rapporti molto cordiali tra Spensley e Schöller: il medico inglese, che mio nonno vedeva lavorare tra le navi del porto di Genova su un barchino per curare la salute della flotta britannica, non poté più rivolgere confidenze a un tedesco, seppur profondamente antimilitarista. Fu una forte delusione per mio nonno, considerato il prestigio di Spensley. Io, mio padre e mia madre siamo nati a Genova. Di conseguenza, tifo Genoa".