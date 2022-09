Spezia, la carica degli ultras per il derby

I tifosi della Curva Ferrovia sono pronti per il derby tra Spezia e Sampdoria e - di certo - non hanno bisogno di una carica motivazionale aggiuntiva.

Una giornata non come le altre...

Ecco il testo: "Lo abbiamo promesso ed ora tutti quanti lo devono ai ragazzi che non possono esserci, il modo migliore di rispondere alle difficoltà è quello di stringerci ancora più forte partecipando attivamente alla vita di Curva - dichiara il tifo più caldo - Sabato appuntamento alle 14:30 per l’affissione striscioni e dalle 15:00 ci ritroveremo al Toscano dove aspetteremo il passaggio del pullman della squadra. Sciarpe, vessilli, bandiere, torce e fumogeni non devono mancare... questa è una giornata da Ultras! Coloriamo ed infiammiamo le strade e la curva con i nostri colori per la prima di tante battaglie che ci aspettano, battaglie difficili ed impegnative… MA DA VINCERE TUTTI INSIEME!!! PIU' FORTI DI CHI CI VUOLE MORTI! AVANTI FERROVIA AVANTI ULTRAS".