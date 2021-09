Sport ability, derby for Special: bravissime le ragazze di Genoa e Samp!

Quadrangolare oggi alla Sciorba per la formazione special della Sampdoria: Genoa, Spezia e gli Insuperabili in campo. Ma anche il derby femminile

Lo SportAbility day è organizzato con il sostegno degli assessorati alle politiche sociali e allo sport di Regione Liguria, la collaborazione della Consulta regionale per l’handicap, il patrocinio di Comitato Italiano Paralimpico e Special Olympics in Liguria. Hanno collaborato anche il Municipio Media Valbisagno, così MySport, società che gestisce gli impianti di Sciorba. Il Genoa sul proprio profilo Twitter: “Oggi si è giocato il primo derby femminile For Special d’Italia! Bravissime, ragazze!”.