Stato maggiore Samp al derby Primavera: c’era Puggioni di fianco ai dirigenti…

La Sampdoria Primavera di Tufano ha vinto il derby sotto gli occhi interessati di Christian Puggioni...

La Sampdoria Primavera di Tufano ha vinto anche il derby per 3-1. Sugli scudi Di Stefano, doppietta, in rete anche Siatounis. Per il Genoa la rete la firma Kallon. La Sampdoria resta al primo posto in classifica con 37 punti, in 17 gare giocate. A vedere i ragazzi di Corte Lambruschini c’erano anche gli stati generali della Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero, ma anche il direttore sportivo Carlo Osti oltre al tecnico Claudio Ranieri. ClubDoria46.it fa però notare che a scatenare la curiosità dei tifosi blucerchiati è stata la presenza al loro fianco di Christian Puggioni.