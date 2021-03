Striscione tifosi genoani e un “positivo” sampdoriano: e’ già derby!

Genova stasera vive il suo derby numero 123 durante il turno infrasettimanale

Le due squadre genovesi arrivano da una sconfitta: contro l’Atalanta la Sampdoria, a Milano con l’Inter il Genoa. I blucerchiati però hanno raccolto zero punti anche in quella precedente contro la Lazio, mentre i rossoblù avevano inanellato una serie di risultati positivi interrotti proprio dalla squadra di Antonio Conte. Ormai Ballardini ha plasmato la squadra in modo chiaro, il 3-5-2 con interpreti definiti, mentre Ranieri ha a che fare con qualche certezza in meno, a partire proprio da uno degli acquisti arrivati quest’anno: Candreva. Secondo le voci dell’ultimo minuto pare che il centrocampista potrebbe essere escluso per problemi comportamentali.

A complicare le cose, per la Sampdoria, un tampone positivo nel “gruppo squadra” non rivelato per motivi di privacy: oggi nuovo giro. Intanto ieri sera i tifosi rossoblù si sono presentati numerosi davanti al Tower Hotel dove la squadra era in ritiro, per far arrivare il loro supporto ai giocatori.