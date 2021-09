Subito in gol Ciccio Caputo: buona la prima Samp con il 4-4-2

D'Aversa e il nuovo modulo con Caputo: virata 4-4-2 dei blucerchiati, ok l'amichevole con i rossoverdi

La Sampdoria ha scelto di collaudare in amichevole il suo nuovo 4-4-2. L'amichevole con la Ternana i blucerchiati l'hanno vinta 3-1 sul campo 2 del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco. Ciccio Caputo è andato subito in gol. Ed è proprio a presenza dell'ex Sassuolo in rosa che potrebbe indurre D'Aversa a scegliere altre soluzioni rispetto al 4-2-3-1 fin qui utilizzato. Oltre a Caputo in gol nel primo tempo su assist di Verre, per la Samp hanno segnato nella ripresa anche Chabot su azione d'angolo e Verre con un tiro da lontano. Di Capone il gol della bandiera per i rossoverdi.