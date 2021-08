Tensione Genoa-Spezia: frenata sull’asse Destro-Agudelo-Nzola

Il Genoa in attacco: non arriva Lammers, esce Favilli, destinato a restare Destro a meno che...

Clamoroso al calciomercato. E' saltata la maxi operazione allestita per portare Destro e Agudelo allo Spezia, con Nzola invece a casa Genoa. Gli Aquilotti avrebbero chiesto anche il portiere Semper in prestito e così Preziosi ha bloccato tutto. Per il momento o definitivamente?

Intanto Perotti si allena a Roma e aspetta di svincolarsi dal Fenerbahce, come conferma Primocanale Sport, e qui di avrà più tempo eventualmente per tornare al Genoa. Intanto gli americani del fondo 777 Partners come già detto e scritto entro fine settembre potrebbero inviare una prima tranche di soldi per l'acquisto del club di villa Rostan.