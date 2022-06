Tifosi reali e virtuali: il derby della Lanterna lo vince il Genoa

1,8 milioni tra seguito reale e follower social rispetto ai 980 mila della Sampdoria: il derby del seguito reale e virtuale lo vince il Genoa. Il dato emerge dai dati analizzati e divulgati da EnjoyTravel.com, in collaborazione con Big 7 Travel, sulle 10 squadre di calcio più longeve in Italia, analizzando il numero di follower su Instagram e Facebook e le visualizzazioni di TikTok, prendendo in considerazione anche quello dei fan “reali”.