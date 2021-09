Ultras Samp ancora fuori da Marassi: assemblea dei tifosi aperta a tutti al Porto

Gli Ultras Tito hanno deciso di chiamare tutti i tifosi della Sampdoria in un’assemblea aperta per spiegare la loro scelta di non entrare allo stadio

Redazione DDD

Gli Ultras Tito Cucchiaroni e i gruppi della Sud non fanno nessun passo indietro, ma vogliono spiegare ancora una volta a chi non ha capito perché lo Stadio Luigi Ferraris in queste prime tre gare casalinghe con Alessandria, Milan e Inter è stato in mano alle tifoserie avversarie.

Scelte per molti discutibili che tutti i gruppi della Gradinata Sud giovedì sera alla Sala Chiamata del Porto vogliono ancora una volta spiegare con un’assemblea aperta a tutti i tifosi della Sampdoria. I Gruppi della Sud terranno un’assemblea aperta a tutti i tifosi Sampdoriani giovedi 16 alle ore 21:00 presso la sala chiamata del porto. Sarà l’occasione, richiesta anche da tanti Sampdoriani nelle ultime settimane, di confrontarsi sul momento attuale della nostra tifoseria.