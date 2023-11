Volevano il derby con il Genoa: ma Samp e Spezia si sfidano in B…

Voi lo sentite un derby? Piana: "Il derby della Lanterna è tra i più belli - la risposta alla doppia intervista de Il Secolo XIX - anche i genoani sono caldi e bravi con le coreografie. Con rammarico giocheremo il nostro derby in B, contro lo Spezia. Ma per quanto hanno fatto negli ultimi anni non vanno sottovalutati né loro né la valenza del derby". Giampedrone: "Nemmeno noi vorremmo giocare questo derby. Dopo tre anni in A speravamo di essere lì a giocarcela contro il Genoa. Capisco la Samp per la storia e per quanto rappresenta, ma tra noi e loro la scorsa stagione siamo stati quelli più vicini a restare in A. Però il derby dobbiamo godercelo, non deve essere il derby dei delusi, ma di chi avrà la meglio".