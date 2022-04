Adriano al derby di Coppa: ma nel Milan non ci ha mai giocato…

Confuso con Luiz Adriano o con Ronaldo...?

Durante la telecronaca della semifinale di ritorno di coppa Italia, Riccardo Trevisani ha raccontato il ritorno a San Siro di Adriano, presentando però il giocatore come un doppio ex. Al terzo gol dell’Inter, quando Adriano viene inquadrato, il giornalista infatti ha commentato così: “Esulta anche Adriano, ex attaccante di entrambe le squadre“.