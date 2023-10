Altro rimpianto Milan in Champions: a Dortmund senza reti

Come contro il Newcastle il Milan a Dortmund ha diverse palla goal clamorose per il colpaccio, ma la mira non è stata precisa. A Parigi, sfida quasi decisiva per il futuro…

di Valentino Cesarini -

Secondo zero a zero consecutivo per il Milan in Champions League. Dopo quello all’esordio a San Siro contro il Newcastle, il Milan spreca tanto anche a Dortmund e per i ragazzi di Pioli è una beffa. Potevano essere sei punti invece sono solamente due, con il Newcastle che strapazza il PSG e vola sorprendentemente in testa alla classifica del girone. Inglesi primi con 4 punti, francesi secondi a 3, Milan terzo a 2 e Borussia ultimo a quota 1. Il risultato di stasera sta stretto ai rossoneri, che almeno nel conto delle occasioni ne hanno avute molte di più rispetto ai tedeschi. Prestazione non bellissima perché i goal nel calcio sono tutto, ma la truppa di Pioli sicuramente esce a testa alta e con un pizzico di fiducia in più dopo la debacle del derby.

Primo tempo pieno di emozioni al BVB Stadion con azioni sia da una parte che dall’altra

Ma nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del goal. Il Milan a dieci minuti dall’intervallo ha una clamorosa palla goal con Giroud, che però da ottima posizione calcia incredibilmente alto. Dall’altra parte, Malen è imprendibile per Calabria, con il capitano dei rossoneri che è sempre in ritardo sul giocatore dei gialloneri. Nella ripresa il ritmo del match rimane alto, con i due tecnici che provano a cambiare in corsa. Pioli dopo aver inserito Adli per Pogba, a venti dalla fine prova la tripla sostituzione: fuori Calabria, Pulisic e Giroud, dentro Florenzi, Chukwueze e Okafor. Poco prima di uscire, l’americano ed ex della gara Pulisic, spreca un’altra palla nitida per i rossoneri trovando sulla sua strada Kobel. Il Borussia nel finale ci prova spinto anche dal proprio tifo, le due squadre si allungano ma al minuto 87’ il Milan ha sui piedi un’altra palla goal. Apertura di Leao per Chukwueze che a tu per tu con Kobel si fa ipnotizzare. Sulla respinta arriva Reijnders che da fuori area fa la barba al palo.

Era la quarta trasferta sul campo del Borussia Dortmund ed è arrivato il secondo pareggio, dopo quello del 12 febbraio 1958 quando il match, valevole per l’andata dei quarti di finale di Coppa Campioni, si chiuse 1-1.

Ora prima della sosta per le nazionali, c’è la trasferta difficile di Genova. Servirà un’altra prova convincente, con la speranza che la mira degli attaccanti rossoneri sia migliore di quella di stasera. Poi dopo la sosta tour di force con Juventus, PSG e Napoli…nel giro di una settimana: tre gare difficilissime che potrebbero indirizzare la stagione dei rossoneri.

