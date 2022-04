C’è il derby ma Canuti guarda avanti: “Inter cedi Lautaro e prendi subito Dybala…”

Canuti non ha dubbi: "Lautaro non segna. Dybala invece ti fa far gol e te ne fa fare. Con Dzeko o Scamacca sarebbe il top. Da prendere subito”

Redazione DDD

Riguardo all’imminente Derby della Madonnina, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Nazzareno Canuti, ex calciatore tanto nerazzurro (1975-1982), quanto rossonero (1982-1983). Che tipo di partita prospetta? “Secondo me sarà totalmente diversa rispetto alle partite di campionato. Un po’ come se fosse una sfida a sé”. Come la scorsa stagione? “Con la differenza che però la scorsa stagione, a un certo punto, l’Inter era già fuggita e il Milan aveva da battagliare solo per la Coppa Italia. Quest’anno entrambe hanno tutti e due gli obiettivi”.

Chi è leggermente favorita? “Di solito si dice che in un derby non c’è mai una favorita. Io, in questo caso, dico Inter. Mentalmente, vedo i nerazzurri un po’ più predisposti. Anche se il Milan visto contro il Genoa non mi è parso tanto lontano dalle condizioni migliori…”. Quali errori non dovrà commettere l’Inter? “L’Inter non dovrà fare gli stessi errori fatti in campionato. Prevedo una partita molto simile a quella di febbraio in Serie A: i nerazzurri avranno il possesso palla, i rossoneri proveranno a coprirsi e a ripartire”.

I giocatori del Milan che teme maggiormente? “Dire Leao è scontato, ma il Milan è forte in difesa: il derby di campionato lo hanno vinto grazie a Maignan e all’ottima fase difensiva”. In quali reparti necessita di maggiori rinforzi l’Inter? “Io credo che occorre migliorare l’avvio dell’azione. Mi sembra che l’interesse dell’Inter sia ringiovanire la difesa. Hanno preso Onana, adesso potrebbero sostituire De Vrij con Bremer: a livello tecnico, è il miglior difensore della Serie A”. Come vedrebbe Dybala in nerazzurro? “Lo dico senza mezzi termini: l’Inter dovrebbe prendere Dybala e vendere Lautaro”.