Charity Derby, stracittadina benefica a San Siro: 30 calciatori con maglie di Milan e Inter

Nell'edizione contemporanea verranno donati alla sezione della polizia stradale e uno per il Parco di Trenno. Il presidente di "In campo con il Cuore" - Gianfranco Fasan - commenta l'evento ai microfoni di Milano Today: "Il Charity Derby è ormai un appuntamento unico in Italia che ci permette di promuovere le nostre iniziative di donazione e diffusione del defibrillatore come strumento salvavita. Abbiamo giocatori provenienti da tutta Europa e dimostra come lo sport sia un linguaggio universale e possa essere veicolo di messaggi sociali importanti come la promozione della cultura del primo soccorso. Non per ultimo poi c'è il fascino di giocare in un monumento mondiale di calcio".